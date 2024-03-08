Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek

Edirne'de nehirlerin daha etkin kullanılması için çalışmalar sürüyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla Osmanlı döneminde kayıklarla yük taşımacılığının yanı sıra gezintilerin de yapıldığı Meriç Nehri'nin gezinti amacıyla kullanılması çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda ince ve baş kısımları kalkık olması nedeniyle nehirde daha rahat hareket kabiliyetine sahip kancabaş tipi Edirne kırmızısı renginde "Meriç" ve "Mecidiye" adı verilen iki kayık yaptırıldı.

Kayıklardan elektrik motorlu, 8 metre uzunluğunda, 14 kişi kapasiteli "Meriç" adlı kayık vinç yardımıyla suya indirildi.

Vali Sezer kayığın nehirdeki deneme turuna katıldı.

Sezer, tur sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

"Meriç" ve "Mecidiye" kayıklarının nehirde gezinti amaçlı vatandaşların hizmetine yaz aylarında sunulması planlanıyor.

Gezinti sırasında AFAD botu, kayığa eşlik etti.