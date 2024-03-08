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        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:35
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        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Umurbey ve Sarıcapaşa mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen İba, sorunların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

        Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan İba, "Edirne'mizde kadının yeri, imkanları ve şehrin içinde her alanda var olmaları için tüm projelerimiz hazır. Kadın Girişim ve Kooperatifleri Destek Projesi, Kadın Meclisi Projesi, Gençlik ve Bilim Merkezi Projesi ve İlk Ofisiniz Bizden Projeleri ile kadın elinin değdiği, kadınların sesinin duyulduğu bir Edirne için çok az kaldı" dedi.

        İba, kendisine verdiği desteklerden dolayı kadınlara teşekkür etti.

        Edirne için gönül gönüle vererek yola devam edeceklerini ifade eden İba, vatandaşlara projelerini de anlattı.

        Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Tunca'yı da ziyaret eden İba, "Yetiştiricilerin beklentilerini ve önerilerini görüştük. Değerli fikirleri, nazik karşılamaları için teşekkür ediyorum. Desteklerimiz daim olacak." dedi. İba, seçim çalışmaları kapsamında kentte bazı esnaf ve işletmeleri de ziyaret etti.

        Saraçhane Futbol Sahası'nda düzenlenen "Kadınlar Sınırları Aşıyor" futbol turnuvası etkinliğine de katılan İba, Kuzey Makedonya'dan Edirne'ye gelen ZFK Pobeda Valandova ve Karaağaç Arda Spor Kulübünün yarı final maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

        - CHP Adayı Filiz Gencan Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde bazı vatandaşların evlerine konuk olan Akın, projelerini anlattı, istek ve talepleri dinledi.

        Kendisine verdikleri desteklerden dolayı özellikle kadınlara teşekkür eden Akın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle bir araya geldiğimiz kadınlarımıza naçizane çiçeklerimizi hediye ettik. Nazik sohbetleri, önerileri ve seçim sürecindeki destekleri için tüm komşularımıza çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız.Evlerinin kapılarını bizlere açtıkları ve kıymetli kadınlarımızla bizleri buluşturdukları için ailemize çok teşekkür ediyorum. " dedi.

        Akın, emekli öğretmenlerle de bir araya geldi.

        Emekli öğretmenlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Akın, "Ömrünü eğitime adamış, nice Atatürk evlatlarına dokunarak memleketimize hayırlı bireyler yetiştirmiş emekli öğretmenlerimizle birlikteyiz. Sizlerin emeği asla ödenmez bunu çok iyi biliyorum. Emeklilerin içine sürüklendiği zorlukları, mecbur bırakıldığı yaşam şartlarını değiştirmek için de ele ele çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Akın, 25 Kasım Stadyumu'ndaki Edirnespor antrenmanına da katılarak, takımın her zaman anında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirtti.

        - İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim çalışmaları kapsamında basın toplantısı düzenledi.

        Sedefçi, bir restoranda düzenlenen toplantıda, CHP ve AK Parti adaylarını eleştirdi.

        Edirne'de tüm adayların seçim çalışması yaptığını, fakat bunu yaparken bazı yanlışların olduğunu belirten Sedefçi, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bu yanlışları gözlemekten üzüntü duyuyorum. İki gün önce Menzilahir Mahallesi'nde bir genç kızımız rahmetli oldu 26 yaşında. Rahmetli olduğu evin önünde o akşam CHP adayının mitingi vardı. Rahmetli olduğu duyulduğu halde o mitingde davul zurna çaldılar. Konser verildi. CHP adayı Filiz hanım konuşma yaparak oradan ayrıldı. Bu bir insanlık gereğidir. Ölüme, ölüye, aileye saygıdır. Bir acı varken ona saygı duymak zorundayız. Ben en azından CHP adayının orada miting yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Davul çalmaması gerektiğini, acılı aileye uğrayarak başsağlığı dilemesi gerektiğini düşünüyorum."

        Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba'yı da eleştiren Sedefçi, "Sanayi sitesinin kaldırılıp TOKİ'ye verileceğini söylemiş, eğer böyle bir ifade kullanmışsa ben buna şiddetle karşıyım. Biz buna izin vermeyiz." dedi.

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise iktidar partisi adaylarının iktidar olanaklarını kullanarak seçim yarışında olduklarını ileri sürdü.

        - Bağımsız Aday Songül Çetinkaya Tül

        Bağımsız Belediye Başkan Adayı Songül Çetinkaya Tül, basın toplantısı düzenledi.

        Tül, bir kafede düzenlenen toplantıda konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

        Seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlatan Tül, "Altyapıdan ulaşıma, turizmden çevreye kentin bir çok sorunu biliyorum. Kentin sorunlarını çözecek, güzelleştirecek, insanları mutlu edecek projelerimiz hazırladık. İnşallah hep birlikte Edirne'yi yöneteceğiz." dedi.

        Tül, kendisinin adaylıktan çekileceği yönündeki söylentilerin doğru olmadığını, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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