Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi (2)

EDİRNE'DEİŞ İNSANLARI İLE İFTARA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden geldiği Edirne'de, Meriç Nehri kıyısındaki bir tesiste iş insanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başarı dileklerini getirdiğini söyleyen Işıkhan, "Edirne; tarımıyla, sanayisiyle, endüstrisiyle, ticaretiyle hem ülkemiz hem de bölgemiz için büyük önem taşıyan şehirlerimiz arasında yer alıyor. Binlerce yıldır, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, üretimin, alın terinin yurdu olmuş bir yer burası. Maşallah Edirne'nin büyük bir potansiyel var, Edirnelilerde muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler; devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birisini Edirne'de ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'EMEKLİ AYLIKLARINA REEL OLARAK YÜZDE 87 İLE YÜZDE 636 ORANINDA ARTIŞ SAĞLADIK' İşsizlik rakamlarını hatırlatan ve son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyleyen Işıkhan, "Bu veriler gösteriyor ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı; emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah. Biz her daim imkanlarımız ölçüsünde, milletimizin yanında yer aldık. Milletimizi seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık. Son dönemde muhalefet, emeklilerimiz üzerinden prim kasmaya çalışıyor. Emeklilerimiz, eskiyi ve yeniyi bizzat yaşayarak en iyi ayırt edebilen kesim. AK Parti'den önceki emeklinin durumunu da biliyorlar, AK Parti dönemini de biliyorlar. Maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı. Biz sağlığı el vermeyen emeklerimiz için evde emekli aylığı ödenmesi uygulamasını başlattık. Bağ-Kur'da sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık. Seyyanen ve oransal artışlarla, emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artış sağladık. Emeklilerimize ilk defa bayram ikramiyesi verilmesi uygulamasını başlattık.

Geçtiğimiz hafta, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı emekli ve ölüm aylığı hak sahiplerine banka promosyonunu 2017'de biz başlattık. Milletimiz pek fark edemeyebiliyor ancak; vatandaşlarımızın dünyanın en ileri seviyesinde sağlık hizmeti almasının arkasında da önemli bir harcama var. AK Parti döneminde, SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Son 5 yılda yaşadığımız pandemiyi, bölgemizdeki savaşları ve asrın felaketini dikkate alırsanız, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebildiğimizi, bu güçte bir devlet olduğumuzu görürsünüz" diye konuştu.