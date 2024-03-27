Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, TREDAŞ İl Müdürü Ahmet Keleş'i ziyaret etti, personele işlerinde kolaylıklar diledi.

Edirne'de faaliyet gösteren motokuryelerle bir araya gelen İba, kentin yollarını güzelleştireceklerini, siparişlerin güvenli ve temiz yollardan geçerek teslim edileceğini ifade etti.

Toptancıları da ziyaret eden İba, ardından Onur-Er Panorama Sitesi sakinleriyle bir araya geldi, öneri ve talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'de her bir vatandaşa ulaşmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti. Edirne'yi ileriye taşımak istediklerini dile getiren İba, "Daha iyi şartlarda olalım, daha iyi bir Edirne'de yaşayalım' diye çalışıyoruz. Daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanımız seçimi kazanmak değil, Edirne'ye projeleri kazandırmak. Edirne'nin sorunlarını biliyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp Edirne'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- CHP Adayı Gencan Akın CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, ziyaretlerini sürdürüyor. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akın, sanayi esnafıyla iftarda buluştu. Sanayi esnafının sorun ve sıkıntıları dinleyen Akın, ardından Özgür Çocuklar Parkı'ndaki Ramazan Eğlenceleri programına katıldı. Kıyık Caddesi'ni de ziyaret eden Akın, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Ekonominin herkesin ortak sorunu olduğunu, 31 Mart sonrası bu sorunla mücadele edeceklerini belirten Akın, "Size söz bu kenti hep birlikte yönetecek, hep birlikte yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

- İYİ Parti Adayı Sedefçi İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şelale Kafe ve Zübeyde Hanım Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Sedefçi, talepleri dinledi. Sedefçi yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Parkı’nı gençlerle birlikte yeniden tasarlamak istediğini belirtti. Öğrenci dostu fiyatlarla sokak lezzetleri, çay, kahve ve soğuk içeceklerin parkta kurulan stantlarda satışa sunulacağını dile getiren Sedefçi, "Parkımızda sizler için hazırlayacağımız üstü kapalı ferah oturma alanlarında, dostlarınızla keyifli zaman geçirebilir, sohbetlerinizi sürdürebilirsiniz. Bu alanlar, parkın enerjisini hissetmeniz için özel olarak tasarlanacak." diye konuştu.

- Saadet Partisi Adayı Karakütük Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Karakütük yaptığı yazılı açıklamada, kentleşme baskısı altında kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda bir dizi sorunla karşı karşıya kalındığını belirtti. Bu sorunlara karşı duyarlı ve etkin bir politika izlemeye kararlı olduklarını aktaran Karakütük, şunları kaydetti: "Kültürel mirasın korunması, tarihi eserlerin aslına uygun restorasyonu, kültürel çeşitliliğin tanıtılması ve bu değerlere saygı gösterilmesi konularında somut adımlar atacağız. Genç nesillere bu değerlerin aktarılması için eğitim programları geliştirecek, kültürel farklılıkların uyum içinde yaşamasını sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu şekilde zengin kültürel mirasımızı ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacağız."

- Cumhur İttifakı Keşan Belediye Başkan Adayı Helvacıoğlu Cumhur İttifakı Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Helvacıoğlu, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Helvacıoğlu, kimseyi ayırmadıklarını, hizmet siyaseti yaptıklarını belirtti. Çevre ilçelerde Keşan'da yapılan hizmetlerin örnek gösterildiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelibolu’ya, İpsala’ya, Edirne’ye gidin. Ne diyorlar biliyor musunuz, 'Gidin Keşan'ı görün' diyorlar. Böyle seçim kampanyası yapıyorlar. Komşularımız değişimi çok iyi görüyorlar. Rakiplerimiz ise ne çamur atacaklarını bilemiyorlar, ışıklandırdığımız caddelerimiz için çok elektrik faturası ödediğimizi söylüyorlar. Çamur bize yapışmaz. Allah’ın izniyle maçın ikinci yarısında da, ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek devam edeceğiz. Ben başkanlığı meslek olarak görmedim, belediye başkanlığına kendim için gelmiyorum. Hizmet için geliyorum."