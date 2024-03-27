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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:03
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Enez ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

        - Servis denetimi ve bilgilendirme çalışması

        Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

        Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında uyarıldı. Ekipler, öğrencilere de temel trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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