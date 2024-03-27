Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Enez ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.
Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.
- Servis denetimi ve bilgilendirme çalışması
Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.
Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında uyarıldı. Ekipler, öğrencilere de temel trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.
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