Trakya Üniversitesi öğrencilerinden, film sahnelerinden esinlenerek çekilen kurgusal fotoğraflardan sergi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, film sahnelerinden esinlenerek çektiği kurgusal fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Grafik Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, korku, komedi ve bilim kurgu türlerinde seçtikleri film sahnelerini kurgusal bakış açısıyla yeniden yorumlayıp fotoğrafladı.

Öğrencilerin fotoğraf dersi kapsamında hazırladıkları sergi, Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi bir hafta gezilebilecek.

Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, serginin açılışında, öğrencilerin farklı sanat dalları kapsamında çalışmalar yaptığını söyledi.

Sanatın her dalının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bayraktaroğlu, "Kişisel vizyonunuzu geliştirmek için sinemaya önem vermenizi tavsiye ediyorum. Film izleme oranları düşüyor ama internet aracılığıyla filmlere ulaşım kolaylaştı. Dünya sinemasının önde gelen filmlerini öğrencilerin izlemesini öneriyorum. Sınav projesi kapsamında hazırlanan sergide öğrenciler, korku, komedi ve bilim kurgu türlerinde inceleme yaptılar. Seçtikleri filmlerden bir sahneyi kendileri canlandırıp fotoğrafladılar." ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ise öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.