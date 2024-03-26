Akşener'den Özel'e: Bunun adına 'Yan gel Osman' denir, çalışın kardeşim (3)

İPSALA'DAİFTAR PROGRAMINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne, Uzunköprü, Keşan'daki temaslarının ardından İpsala ilçesinde iftar programına katıldı. Gezisinde esnafı ziyaret ettiklerini belirten Akşener, "Vatandaşlarımızla toplandık, konuştuk ama nutuk atmadık. İYİ Parti'nin yola çıkış sebebi, milletin talimatı, milletin emridir. Millet 21 yıldır iki tarafın da çok memnun olduğu bu maskeli balodan bıktı, usandı ve bizlere İYİ Parti'yi kurdurdu. Biz milletimizin sesi olmak, bu maskeli baloyu yıkıp, ortadan kaldırmak için yola çıktık. Fakat 2017'de kabul edilmiş olan ve burada bulunan bütün arkadaşlarımın bir parti mensubu olmayarak, kendi ceplerimizden harcadığımız ekonomik imkanlarla Türkiye'yi dolaştığımız ve 'hayır' kampanyası yaptığımız bir ucube sistemle bu arada karşı karşıya kaldık. 2018 seçimlerine girerken bu ucube sistemin dayattığı ittifak sisteminin içerisinde yer almak mecburiyetinde bulunduk ve o seçimi kaybettik. O seçimi kaybedince, İpsalalılar daha rahat anlayacaktır, muhalif seçmenin morali yerle bir oldu ve bu ucube sistemden kurtulunamayacağına dair bir kanaatin hasıl olduğunu gördük. Bunun üzerine 2019 yerel seçimleri geldi ve bu biz bu yerel seçimlere o morali bozulmuş, umudu yere düşmüş muhalif seçmeni ayağa kaldırabilmek için bir başarı öyküsü yazmak üzere gittik Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir teklifte bulunduk. Teklifi veren biziz, götüren biziz. Allah var, çok zor karar veren bir yapı, 1 ay sonra geri döndüler, masaya oturuldu ve ben o masaya oturan arkadaşlarıma dedim ki; 'pazarlık mazarlık etmeyeceksiniz, burası Türkiye, burası İYİ Parti. İYİ Parti'nin yanında durursanız İYİ Parti kazanacak ama Türkiye kaybedecekse eğer İYİ Parti kaybetsin, Türkiye kazansın' dedim ve o çerçeve içerisinde bizim hedefimiz İstanbul ve Ankara'yı kazanmak ve o başarı öyküsü üzerinden, 'biz de yapabiliriz, 2023'te bu ucube sistemi değiştirebilecek bir şekilde seçimi kazanabiliriz' kanaatini, umudunu uyandırmak üzere her türlü fedakarlıkta bulunduk ve seçimin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya gibi büyükşehirler alındı, Bursa ve Balıkesir kıl payı kaybedildi ve sonuç olarak biz 19 ilçe, 4 belde belediyesini alarak seçimi bitirdik. Ben, Doğru Yol Partisi'nde aktif politikaya başlamış, Türk milliyetçisi kendini tarifleyen bir politikacı olarak böyle bir seçimde 19 ilçe, 4 beldeyi alıp çırak çıkacak birisi değilim. Bu bile sadece Türkiye için bir tavırdır" dedi.

'KOLA KUTUSU KOYSAK YÜZDE 60 OY ALIR DİYENLER VARDI' Akşener, 2023'e girerken, baktığında işlerin iyi gitmediğini ifade ederek, "Henüz o masa kurulmadan evvel Sayın Kılıçdaroğlu'na 5 kişi ben, 5 kişi onlar ziyarete gittik, karşılıklı oturduk ve bir şey söyledim dedim ki; 'Kemal Bey eğer bu iki belediye başkanından birisini aday gösterecekseniz biz varız ama öbürünü geri çekin çünkü seçmeni futbol kulübü taraftarı haline getiriyor bu sistem, eğer ikisini de yapmayacaksanız ikisini de geri çekin ona göre bir yol güdelim' dedim. Baktım ki kimse yerinden kıpırdamıyor ve bir eylem aldım, tavır koydum, dedim ki ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, tek adayla girmemiz lazım, dolayısıyla da bu sebeple ben başbakan olacağım çünkü eğer seçimi kazanmış olsak, birinci önceliğimiz bu hukuku ortadan kaldıran, ekonomiyi bu hallere getiren, adaleti ortadan kaldıran, demokrasiyi ortadan kaldıran bu sistemi biz değiştirmek üzere yola çıkmıştık, bunu sağlamak amaçtı. Bunu ispatlamak için ben 'başbakan olacağım' dedim. Bütün bunların neticesinde biz kazanamadık. Benim söylediklerim kaale alınmadı, öyle oldu, böyle oldu. Şu anda varsayalım her konuda suçlu benim, kabulüm. Biz aldık 9.67, hani buraya kimi koysak yüzde 60, kola kutusu koysak yüzde 60 oy alır diyenler vardı ya, düşün 9.67'yi, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 51'le bize rağmen kazanabilirdi, matematik öyle söylüyor ama olmadı. Şimdi o suçlu, bu suçludan ziyade insanların bu maskeli balodan, bu siyasetçilerin başlarının çok mutlu olduğunu gördüm. Çok rahatları yerinde" ifadelerini kullandı.