Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Edirne Vergi Dairesini ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Kartaltepe Mensucat ve Modavizyon'u da ziyaret eden İba, fabrika personeline hayır işler temennisinde bulundu.

İba, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkında Edirne’de hizmet veren motokurye emekçileri ile buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'ye hizmet için geceyi gündüze katarak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kazananın Edirne olmasını istediklerini dile getiren İba, "Kentimiz hizmet bekleyen bir şehir. Uzun süredir aynı yerinde sayan kentin çok daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Daha güzel Edirne'de yaşamayı arzu ediyoruz. 5 yıldan beri her bir vatandaşımıza ulaştık. Dertlerini dinledik, yanlarında olduk dersimize çalıştık, hizmet etmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Biz kendimize güveniyoruz bu şehre gerçekten hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarına devam eden Akın, Edirne Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz'ü ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Akın, Edirne'de sanayinin gelişmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşması için iş insanlarıyla birlikte hareket ederek gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

Ardından kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akın, Edirne'nin istihdamına ve ekonomisine katkı sunan fabrikanın yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek, "Edirne’mizin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunan her firmamızın en büyük destekçisi biz olacağız." diye konuştu.