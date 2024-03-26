İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edirne'de konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin, bir de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum." dedi.

Akşener, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, yerel seçim çalışmaları kapsamında 34 ile giderek 50 programı tamamlamış olacağını söyledi.

Partisinin belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'ye destek isteyen Akşener, partilerinin anketlerde Edirne'de birinci çıktığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 10 Mart'taki Edirne mitinginde "Sedefçi'nin CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğu" yönündeki sözlerine değinen Akşener, "Buraya gelip 'Hamdi başkan çekilsin aksi taktirde AK Parti kazanıyor' denmesi en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın' 'vay efendim Hamdi başkan oy bölüyor kendisi çekilsin biz kazanalım'. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'yan gel Osman' denir. Çalışın kardeşim, çalışın." diye konuştu.

Akşener, emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Emeklilerin oylarına talip olduğunu belirten Akşener, "Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin, ben de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum. Ben bugüne kadar hep birilerine kazandırdım bu defa bu kardeşinize -bu cümleyi de söyleyince Tayyip Bey'e benzedim galiba neyse- oy verin güçlendirin bakın haklarınızı nasıl söke söke alıyor." dedi. Akşener, 100 bin öğretmen atamasının yapılması, mülakatın da kaldırılması gerektiğini kaydetti.