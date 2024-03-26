Edirne'de minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü

​Kaza, Uzunköprü ilçesinin Kavacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa İ.'nin kullandığı 22 NL 359 plakalı minibüs ile tali yoldan ana yola çıktığı belirtilen Yusuf Şahin'in(78) kullandığı 22 LF 699 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiyi bölünün traktörün sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 kişi de hafif yaralandı. Kaza üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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