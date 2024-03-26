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        Edirne'de minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        EDİRNE'de yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:20
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        Edirne'de minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        EDİRNE'de yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        ​Kaza, Uzunköprü ilçesinin Kavacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa İ.'nin kullandığı 22 NL 359 plakalı minibüs ile tali yoldan ana yola çıktığı belirtilen Yusuf Şahin'in(78) kullandığı 22 LF 699 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiyi bölünün traktörün sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 kişi de hafif yaralandı. Kaza üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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