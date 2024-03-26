Akşener'den Özel'e: Bunun adına 'Yan gel Osman' denir, çalışın kardeşim (2)

KEŞAN'DAESNAFI ZİYARET ETTİ, HALKA SESLENDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne ve Uzunköprü ilçesinin ardından geldiği Keşan'da esnaf ziyaretlerinde bulunarak, İYİ Parti Keşan Belediye başkan adayı Zafer Sarıkeçe’ye destek istedi. Akşener, Büyük Cami Mahallesi, Demirciler Caddesi üzerinde kendisini karşılayan partililer ve vatandaşlara hitap etti. İYİ Parti’nin milletin sesi olmak üzere kurulduğunu belirten Akşener, "Bizim partimiz milletimizi, seçmenimizi velinimet eylemek üzere kuruldu. Şimdi yani Zafer'e verilecek oy aynı zamanda Meral Akşener’e verilecek oydur. Uzatıyorum tutun elimi, güç verin bana sizin haklarınızı söke söke alacağım. Söz veriyorum. Aç emekli kalmayacak. Şu anda emekliler aç. 10 bin lirayla geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. Çiftçinin, mazot, elektrik, gübre, yem parasından beli bükülmüş durumda. Süt hayvanları kesiliyor. Dolayısıyla dışardan hayvan ithalatı yapılıyor. Saman ithalatı yapılıyor, buğday ithalatı yapılıyor. Bunlar Türkiye’nin olmazsa olmaz yetiştirdiği ürünlerdi, kayboldu gitti" dedi.

'BU ÜÇ KAĞITTAN SIYRILALIM' Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Edirne Belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'nin çekilmesine yönelik sözlerine de tepki göstererek, "Çok güzel bir tahterevalli var. Bir taraf diyor ki, Sayın Özgür Özel Edirne’nin merkezinde dedi ki, ‘Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır ona göre’ Halbuki Hamdi Sedefçi yerinde, orada sadece AK Parti ile CHP çalışmıyor. AK Parti ile İYİ Parti Hamdi Sedefçi yarışıyor. Aynı Özgür Özel, Ordu’da da İYİ Parti’yle AK Parti yarışıyor. Orada da gitti dedi ki seçmenlerine ‘İlle de AK Parti seçilmesin diye gidip başkasına oy vermeyin, kendi partinize oy verin.’ Şimdi peki ne oldu. Ben bir Rumeli kızıyım bu tür üç kağıtları yemiyorum. Alışmışlar arkadaşlar. Birbirlerinden bir memnunlar, bir memnunlar. Bir yere gidiyor, ağabeylerin biri diyor ki, ‘Bize oy verin, CHP gelir.’ Öbürü de gidiyor diyor ki, ‘Bize oy verin AKP gelir.’ Ben de diyorum ki, bu üç kağıttan sıyrılalım. Bu üç kağıt sizi çırak çıkarıyor" diye konuştu.

'SURİYELİLERE PARA BULUYORSUN, EMEKLİLERE Mİ BULAMIYORSUN?' Emekli maaşlarına da değinen Akşener, "10 bin lira emekli maaşını bütün seçim boyunca söyleyen bir tek ben varım. Diyorum ki, emekliye 7 bin lira ikramiye vereceksin Sayın Erdoğan. 7 bin lira bayram ikramiyesi vereceksin. 11 bin lira seyyanen zam vereceksin ve en düşük emekli maaşını asgari ücret yapacaksın. Yapmıyor musun, bak gör nasıl oluyor. Geçen benim için diyor ki ‘para mı var, hesap yapmadan konuşuyor’ Suriyelilere buluyorsun. Suriyelilere para buluyorsun, emeklilere mi bulamıyorsun? Adam gibi, doğru dürüst ve gerçekten milletin sesi olacak bir muhalefeti söz veriyorum nasıl yapılırmış göstereceğim" ifadelerini kullandı.