Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Edirne'de iftar programında konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Edirne'de iftar programında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır." dedi.

        Edirne'nin İpsala ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Akşener, İYİ Partinin milletin emri ve talimatıyla yola çıktığını söyledi.

        Vatandaşın yanında olduklarını, milletin sesi olmak için partiyi kurduklarını belirten Akşener, genel seçimde ittifakta yer aldıkları süreci anlattı.

        Akşener, o dönemde söylemlerinin dikkate alınmadığını ve seçimlerin kaybedildiğini dile getirdi.

        Seçmenin sesini duymak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Çok rahatları yerinde. Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Öbürü de çıkıp diyor ki, Edirne'nin bir başka ilçesinde de AK Partili bakanlar geliyor 'Sakın ola ki AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' diyor" diye konuştu.

        Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığına işaret etti.

        Müstakil olarak seçimlere katılma kararı almaları sonrası medyanın bir kısmının eleştirilerine maruz kaldıklarını kaydeden Akşener, "Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılma kararını verdiğimizden beri, CHP'yi destekleyen, DEM'i destekleyen, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci, gazetecimsi, televizyon, ne vardıysa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz, iktidarı destekleyen muhteremlerin de tamamı yine bize çakıyor." ifadesini kullandı.

        Akşener, partisinin adayları için destek istedi.

        Uzunköprü ve Keşan ilçelerini de ziyaret eden Akşener, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı, esnaf ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Akşener'den Özel'e: Bunun adına 'Yan gel Osman' denir, çalışın kardeşim (2)
        Akşener'den Özel'e: Bunun adına 'Yan gel Osman' denir, çalışın kardeşim (2)
        Edirne'de minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Edirne'de minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edirne'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edirne'de konuştu:
        Akşener'den Özel'e: Bunun adına 'Yan gel Osman' denir, çalışın kardeşim
        Akşener'den Özel'e: Bunun adına 'Yan gel Osman' denir, çalışın kardeşim
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa