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        Ruhsatsız kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathanede kumar oynarken polis tarafından yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:50
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        Ruhsatsız kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathanede kumar oynarken polis tarafından yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. Kıraathanede yapılan denetimde 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 415 lira ve 2 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kıraathane mühürlenirken, işletmeci B.Ö. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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