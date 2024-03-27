Ruhsatsız kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathanede kumar oynarken polis tarafından yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathanede kumar oynarken polis tarafından yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. Kıraathanede yapılan denetimde 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 415 lira ve 2 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kıraathane mühürlenirken, işletmeci B.Ö. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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