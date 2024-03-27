Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü'nde besleme yaptı

Ekipler, tedavi ihtiyacı olan hayvanların bakımını da gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gala Gölü Milli Parkı'nda bulunan sahipsiz hayvanları besledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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