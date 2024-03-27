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        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:24
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        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

        Kahvehanede denetim yapan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, 25 bin 700 lira idari ceza uyguladı.

        Kahvehanenin ruhsatsız olduğu belirlendi.

        İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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