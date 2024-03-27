Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza kesildi.

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