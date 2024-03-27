Edirne'de asayiş

Kavak Mahallesi'nde yaşayan M.B, evinin önüne park ettiği aracının camının kırıldığını ve ses sisteminin çalındığını fark etti.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan G.A, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

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