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        Edirne'de, Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:55
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        Edirne'de, Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment köyü mevkisinde devriye görevinde, şüpheli olduğu değerlendirilen hafif ticari aracı durdurdu. Araçta, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatörün üzerinde 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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