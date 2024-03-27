Edirne'de, Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment köyü mevkisinde devriye görevinde, şüpheli olduğu değerlendirilen hafif ticari aracı durdurdu. Araçta, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatörün üzerinde 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

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