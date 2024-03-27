Edirne'de müzeye gelenler konser de dinledi

Solist Bağdatlı da müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin konsere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Türk İslam Eserleri Müzesinin Tekke Eşyaları Odası'nda düzenlenen konserde, hüzzam ve nihavent ilahiler seslendirildi. Solistler Dilek Sıla Bağdatlı ve Ayhan Bal'ın yönetimindeki konserde 10 eser icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türk İslam Eserleri Müzesinde konser verdi.

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