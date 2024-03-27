Edirne'de kullandığı tırda kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Türkiye'ye giriş yapmak üzere 22 Mart'ta gümrük sahasına gelen S.Ö. idaresindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edilmişti. Tırdaki aramada şoför yatağının alt kısmına gizlenmiş 8 paket halinde 8 kilo 766 gram kokain ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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