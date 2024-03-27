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        Edirne'de kullandığı tırda kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tırda ele geçirilen 8 kilo 766 gram kokaine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:34
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        Edirne'de kullandığı tırda kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tırda ele geçirilen 8 kilo 766 gram kokaine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Tır sürücüsü S.Ö. ilgili makamlardaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Türkiye'ye giriş yapmak üzere 22 Mart'ta gümrük sahasına gelen S.Ö. idaresindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edilmişti. Tırdaki aramada şoför yatağının alt kısmına gizlenmiş 8 paket halinde 8 kilo 766 gram kokain ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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