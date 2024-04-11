Keşan Kent Müzesi'nde bayram yoğunluğu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde 1914 yılında inşa edilen, Çanakkale Savaşı'nda 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, daha sonraki yıllarda da Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak hizmet veren ve Keşan Belediyesi tarafından restore edilerek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi’ne ilgi her geçen gün artıyor. Ramazan Bayramı tatilinde de 10.00-22.00 saatleri arasında açık olan müze, ziyaretçilerini ağırlıyor.

'7’DEN 70’E HERKESİN KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULDUĞUNU GÖRÜYORUZ' Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, müzede bayram yoğunluğunun devam ettiğini belirterek, "Bugün saat 10.00 itibarıyla yine ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Pazar gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Keşanlı ve Keşan dışından gelen ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Müze, açılıştan bu yana yaklaşık 40 bin ziyaretçi ile buluştu. Bir müze için bu gerçekten çok büyük bir rakam. Ziyaretçilerin yorumlarında 7’den 70’e herkesin kendinden bir şeyler bulduğunu görüyoruz. Özellikle Keşanlılar kendilerinden bir şeyler buluyorlar ama Keşan dışından gelenler de kendilerinden bir şey buluyorlar. Yabancı misafirlerimizde Keşan’la ilgili hiç bilmedikleri, hiç duymadıkları bilgilere ulaşıyorlar. Bayramda yoğunluk devam ediyor. Edecek gibi de görünüyor. Sabahtan bu yana bin ziyaretçiye yaklaştık. Biz Keşanlılara ve dışarıdan gelen misafirlerimize bu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.