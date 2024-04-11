Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan Kent Müzesi'nde bayram yoğunluğu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan Kent Müzesi'nde bayram yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak kullanılan ve restorasyon çalışmalarının ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde 1914 yılında inşa edilen, Çanakkale Savaşı'nda 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, daha sonraki yıllarda da Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak hizmet veren ve Keşan Belediyesi tarafından restore edilerek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi’ne ilgi her geçen gün artıyor. Ramazan Bayramı tatilinde de 10.00-22.00 saatleri arasında açık olan müze, ziyaretçilerini ağırlıyor.

        '7’DEN 70’E HERKESİN KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

        Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, müzede bayram yoğunluğunun devam ettiğini belirterek, "Bugün saat 10.00 itibarıyla yine ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Pazar gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Keşanlı ve Keşan dışından gelen ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Müze, açılıştan bu yana yaklaşık 40 bin ziyaretçi ile buluştu. Bir müze için bu gerçekten çok büyük bir rakam. Ziyaretçilerin yorumlarında 7’den 70’e herkesin kendinden bir şeyler bulduğunu görüyoruz. Özellikle Keşanlılar kendilerinden bir şeyler buluyorlar ama Keşan dışından gelenler de kendilerinden bir şey buluyorlar. Yabancı misafirlerimizde Keşan’la ilgili hiç bilmedikleri, hiç duymadıkları bilgilere ulaşıyorlar. Bayramda yoğunluk devam ediyor. Edecek gibi de görünüyor. Sabahtan bu yana bin ziyaretçiye yaklaştık. Biz Keşanlılara ve dışarıdan gelen misafirlerimize bu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

        Hem şehirden hem de şehir dışından gelenlerin tepkilerinin çok olumlu olduğunu ifade eden Avcı, “Eğitim tarihi bölümünü gezen de kendinden bir şey buluyor, milli mücadele, basın iletişim tarihini gezenler de kendilerinden bir şey buluyorlar. Burada her yaştan ziyaretçiye uygun doneler var. O yüzden tepkiler çok olumlu ve bu bizi çok memnun ediyor. Keşan’ı hem bölgede hem ulusalda bir müzeyle tanıyor olmak gurur verici” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Edirne'de husumetli faytoncular çatıştı: 2 yaralı
        Edirne'de husumetli faytoncular çatıştı: 2 yaralı
        Edirne'de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu
        Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu
        Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
        Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
        Her baharda gelen leylekler 'İsmayıl' ve 'Fatme' lisenin maskotu oldu
        Her baharda gelen leylekler 'İsmayıl' ve 'Fatme' lisenin maskotu oldu
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı