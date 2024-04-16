Bulgaristan sınırında 12 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Vaysal ve Ömeroba köylerinde yaptığı çalışmada, Bulgaristan'a geçmeye çalışan Libya, Filistin, Pakistan, Suriye ve Mısır uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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