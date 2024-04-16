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        Bulgaristan sınırında 12 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Bulgaristan'a geçmek isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:35
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        Bulgaristan sınırında 12 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Bulgaristan'a geçmek isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Vaysal ve Ömeroba köylerinde yaptığı çalışmada, Bulgaristan'a geçmeye çalışan Libya, Filistin, Pakistan, Suriye ve Mısır uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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