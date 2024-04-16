Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi

Edirne'de, jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, merkez ilçeye bağlı Tayakadın köyünde taşımalı eğitimle öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

Araçları kontrol eden ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.