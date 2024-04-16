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        Edirne'de izinsiz kenevir ekimi suçundan aranan zanlı gözaltına alındı

        Edirne'de, jandarma ekiplerince izinsiz kenevir ekimi suçundan aranması bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:55
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        Edirne'de izinsiz kenevir ekimi suçundan aranan zanlı gözaltına alındı
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        Edirne'de, jandarma ekiplerince izinsiz kenevir ekimi suçundan aranması bulunan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Keşan'da yaptıkları çalışmada yasadışı kenevir ekimi suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan zanlıyı yakaladı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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