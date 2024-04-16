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        Edirne'de down sendromlu gencin parası ve telefonunu gasbeden zanlı yakalandı

        Edirne'de engelli gencin parası ve cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:38
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        Edirne'de down sendromlu gencin parası ve telefonunu gasbeden zanlı yakalandı
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        Edirne'de engelli gencin parası ve cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        İddiaya göre 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.

        Oğuzhan A'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı. Engelli gencin polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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