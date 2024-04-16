Edirne'de okul çevrelerinde denetim yapıldı
Edirne merkez ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Edirne merkez ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara kontrollü girişleri sağlandı.
Denetimlerde 58 ekip 157 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları kontrol etti.
Denetimlerde servis şoförlerinin evrakları da kontrol edildi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.
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