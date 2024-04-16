Edirne'de Bulgaristan sınırında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Araçta yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Libya, Filistin, Pakistan, Suriye ve Mısır uyruklu 12 kişi yakalandı.

Komandolar, Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa'ya bağlı Vaysal ve Ömeroba köylerindeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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