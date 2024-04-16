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        Edirne'de Bulgaristan sınırında 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:37
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        Edirne'de Bulgaristan sınırında 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Komandolar, Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa'ya bağlı Vaysal ve Ömeroba köylerindeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Libya, Filistin, Pakistan, Suriye ve Mısır uyruklu 12 kişi yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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