Edirne'de Kakava Şenlikleri öncesi oteller doldu

EDİRNE'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, etkinliğe şehir dışından gelecek vatandaşlara, rezervasyonlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunup, "Yaklaşık 3 bin oda, 6 bin yatak kapasiteli şehirde o hafta için doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Yoğun bir katılım var. Bunun yaklaşık 3-4 ay öncesinden rezervasyonları yapıldı. Son günlere kaldıkça işte doluluk oranları iyice artmaya başladı. Gelecek olan vatandaşlarımız son güne bırakırlarsa maalesef sıkıntı yaşayabilirler. Çevre ilçelere veya çevre illere gidebilirler" dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne'de konaklama sektörü hareketlilik yaşıyor. Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında 'Bahar Bayramı' olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı. Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde vatandaşları şenliğe davet etmeye başladı. 'DOLULUK YÜZDE 80'E ULAŞTI'

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Her sene olduğu gibi bu sene de 5-6 Mayıs Bahar Bayramı, Kakava ve Hıdrellez bayramımız, Trakya bölgesinde en yoğun şekilde Edirne'de kutlanıyor. Bu sene de yoğun bir program düzenlenecek. Yaklaşık 3 bin oda, 6 bin yatak kapasiteli şehirde o hafta için doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Yoğun bir katılım var. Bunun yaklaşık 3-4 ay öncesinden rezervasyonları yapıldı. Son günlerde doluluk oranları iyice artmaya başladı. Güzel bir hafta geçireceğiz. Hem şehir adına, hem gelecek misafirlerin bu kültürü yaşaması adına çok güzel bir hafta yaşayacağız" dedi.

'KİŞİ BAŞI 3-4 BİN LİRAYI BULUYOR' Festivale gelenlerin 2 gün şehirde konakladıklarını söyleyen Balta, "Bildiğiniz gibi 5 Mayıs'ta başlayıp, 6 Mayıs sabahı, dileklerin nehre atılması, gül ağaçların altına bırakılması seremonisi sabah 5 gibi olduğu için o gece bir gece öncesinden konaklamalar oluyor burada, eğlenceler yapılıyor. Dolayısıyla konaklama sürelerini de artırıyor. Şehre gelenler hem tarihi turistik yerlerini gezmiş oluyorlar, hem de bu şenliklere giderek eğleniyorlar. Yani iki gün boyunca bir kişinin burada yeme içme maliyetleriyle beraber 3-4 bin lirayı bulabiliyor" diye konuştu.

'REZERVASYONLARI SON GÜNE BIRAKMASINLAR' Rezervasyonların 3 ay öncesinden başladığını da kaydeden Balta, "Yaklaşık üç ay öncesinden başladı Kakava'yla ilgili rezervasyon alımları, talepler o zaman gelmeye başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra artış başladı. Gruplar halinde gelenler çok fazla var ama tabi bireysel geneller de çok olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla rezervasyonlarda bu yıl doluluk oranını yüksek yaşayacağız, yüzde 100'ü bulur yani. Gelecek olan vatandaşlarımız son güne bırakırlarsa maalesef sıkıntı yaşayabilirler. Çevre ilçelere veya çevre illere gidebilirler" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN TALEP ALIYORUZ' Otel müdürü Can Pekbaş da, organizasyonla ilgili rezervasyon taleplerinin yoğun olduğunu belirtti. Pekbaş, "Her sene olduğu gibi yine 5-6 Mayıs tarihleri için Edirne ziyaretçi akınına uğrayacak gibi gözüküyor şu anda. Yoğun taleplerimiz var. Kakava biliyorsunuz UNESCO Dünya İnsanlığın Somut Olmayan Mirası Listesi'ne girmiş olan bir şenlik. Hıdırellez ve Kakava dendiği zaman aslında Edirne'yle özleşmiş durumda. Tüm Balkanlar'ın kutlamış olduğu bir etkinlik olduğu için Edirne'de yoğun bir şekilde talep alıyor bundan. Oteller de bundan iyi bir şekilde nasibini alacaktır. Gelecek olan misafirlerimizin tamamını bekliyoruz. Edirne'de en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum bu sene" dedi.