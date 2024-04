Edirne'de Kakava Şenlikleri öncesi oteller doldu

EDİRNE'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, etkinliğe şehir dışından gelecek vatandaşlara, rezervasyonlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunup, "Yaklaşık 3 bin oda, 6 bin yatak kapasiteli şehirde o hafta için doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Yoğun bir katılım var. Bunun yaklaşık 3-4 ay öncesinden rezervasyonları yapıldı. Son günlere kaldıkça işte doluluk oranları iyice artmaya başladı. Gelecek olan vatandaşlarımız son güne bırakırlarsa maalesef sıkıntı yaşayabilirler. Çevre ilçelere veya çevre illere gidebilirler" dedi.

Otel müdürü Can Pekbaş da, organizasyonla ilgili rezervasyon taleplerinin yoğun olduğunu belirtti. Pekbaş, "Her sene olduğu gibi yine 5-6 Mayıs tarihleri için Edirne ziyaretçi akınına uğrayacak gibi gözüküyor şu anda. Yoğun taleplerimiz var. Kakava biliyorsunuz UNESCO Dünya İnsanlığın Somut Olmayan Mirası Listesi'ne girmiş olan bir şenlik. Hıdırellez ve Kakava dendiği zaman aslında Edirne'yle özleşmiş durumda. Tüm Balkanlar'ın kutlamış olduğu bir etkinlik olduğu için Edirne'de yoğun bir şekilde talep alıyor bundan. Oteller de bundan iyi bir şekilde nasibini alacaktır. Gelecek olan misafirlerimizin tamamını bekliyoruz. Edirne'de en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum bu sene" dedi.

'BİR SENE ÖNCESİNDEN REZERVASYON YAPTIRIYORLAR'

Otel işletmecisi Hasan Acıçalık ise geçen yıla oranla bu yıl taleplerin daha da arttığını ifade etti. Acıçalık, "Kakava Şenlikleri biliyorsunuz Edirne'de son yıllarda her geçen gün artarak büyüyor. Eskiye nazaran her geçen sene bir artış var. Şu an itibarıyla zaten konaklama olarak il genelinin hepsi dolu. Diğer arkadaşlar, herkes birbirine yer soruyor. Bu demek ki doluluk yüzde 100 şu an. Daha önceden gelenler, bilenler çok yoğun olduğunu bildiği için 4-5 ay önceden hatta ve hatta bir sene önce gelip rezervasyon yaptırıyorlar" dedi.