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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 144 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:56
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 144 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 144 şüpheli yakaladı.

        Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonu

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.C. ve E.B'nin üzerini aradı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        - Gümrük kaçağı robot süpürge ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı robot süpürge ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 robot süpürge ele geçirildi.

        Sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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