Edirne'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D.N'nin kullandığı AG 19 CLD Romanya plakalı cip, Hanlıyenice köyü girişinde R.Y'nin kullandığı 22 HU 229 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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