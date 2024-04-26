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        Edirne'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:27
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        Edirne'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        D.N'nin kullandığı AG 19 CLD Romanya plakalı cip, Hanlıyenice köyü girişinde R.Y'nin kullandığı 22 HU 229 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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