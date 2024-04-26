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        Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:36
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        Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile "Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıyan öğrenciler Balkan Yerleşkesi'ndeki cami inşaatı önünde bir araya geldi.

        Trakya'dan Geçerken Topluluğu üyesi öğrenciler Mescid-i Aksa için yazılan şiirleri okudu, İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş da Filistin için dua etti.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Büyükçetintaş grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlenmeye devam ettiğini ifade eden Büyükçetintaş,"Siviller her durum ve koşulda korunmalı ve toplu cezalandırma gibi insanlık dışı muamelelerden kesinlikle uzak tutulmalıdır. Bölgede büyük travmalara yol açan ve uzun yıllar devam eden bu sorun, artık iki devletli çözüme yönelik yerleşik Birleşmiş Milletler prensipleri temelinde barışçıl yollarla, adalet sağlanarak daimi bir çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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