Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıyan öğrenciler Balkan Yerleşkesi'ndeki cami inşaatı önünde bir araya geldi.

Trakya'dan Geçerken Topluluğu üyesi öğrenciler Mescid-i Aksa için yazılan şiirleri okudu, İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş da Filistin için dua etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Büyükçetintaş grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını söyledi.