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        UNESCO'ya alınışının yıl dönümünde 13 atlet, Selimiye Camisi'nin etrafında 13 tur attı

        EDİRNE'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 13'üncü yıl dönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:10
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        UNESCO'ya alınışının yıl dönümünde 13 atlet, Selimiye Camisi'nin etrafında 13 tur attı
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        EDİRNE'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 13'üncü yıl dönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 13 atlet büyük eserin etrafında yıl dönümü anısına 13 tur attı.

        Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 19 - 29 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35'inci dönem toplantısında alınan kararla Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Kentte faaliyet gösteren Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER), büyük eserin UNESCO'ya alınışının 10’uncu yıl dönümünde 2021 yılında etrafında 10 tur koşunun yapıldığı etkinlik düzenledi. Selimiye Camisi için farkındalığın arttırılmasının amaçlandığı, geleneksel hale gelen koşunun bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi. 13'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılan 13 atlet, sabah saatlerinde buluşup, caminin etrafında 13 tur attı.

        'TÜM UNESCO VARLIKLARINA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ'

        BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, Selimiye ile tüm UNESCO varlıklarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Her yıl Selimiye Camisi ve külliyesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının yıl dönümünde bir farkındalık koşusu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da 13 sporcu, 13 tur şeklinde bir farkındalık koşusu gerçekleştirdik. Amacımız, her yıl bu geleneksel etkinliği devam ettirmek. Bunu her yıl gerçekleştirerek hem tüm UNESCO varlıklarına hem de Selimiye'ye dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda sağlıklı yaşam hakkında toplumu bilinçlendirmek adına da bu organizasyonu yapıyoruz" dedi.

        'GÜZEL BİR KOŞU OLDU'

        Koşuya katılan Raşit Çoban, sıcak havaya rağmen güzel bir koşu olduğunu söyledi. Çoban, "Bugün Selimiye için farkındalık koşusu gerçekleştirdik gençlerle birlikte. 13 kişiyle 13 tur attık. Hava sıcaktı, çocuklar biraz zorlandı ama biz alışık olduğumuz için çok etkilenmedik. Güzel bir koşu oldu, etkinlik de çok güzeldi" diye konuştu. Tahir Elçi de "Bugün Selimiye Camisi'nin etrafında 13 tur atarak bir farkındalık koşusu yaptık. Gençlerimiz örnek olmak istedik. Eğer amacımıza ulaştıysak, ne mutlu bize" dedi. Organizasyon sonunda koşuya katılanlara kupa verildi.

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