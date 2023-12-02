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        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

        Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:35
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Vali Sezer, ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Uçarmak'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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