Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sezer, ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Uçarmak'a teşekkür etti.