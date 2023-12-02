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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:05
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.E, evinin yakınına park ettiği aracından ses sisteminin çalındığını fark etti.

        S.E, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        İpsala'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Bozkurt Mahallesi'nde yaşayan H.A, evinin garajında bulunan motosikletinin çalındığını fark etti.

        H.A, İpsala Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A'yı Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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