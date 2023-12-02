Edirne'de asayiş
Keşan'da otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.
Keşan'da otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.E, evinin yakınına park ettiği aracından ses sisteminin çalındığını fark etti.
S.E, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Motosiklet hırsızlığı
İpsala'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Bozkurt Mahallesi'nde yaşayan H.A, evinin garajında bulunan motosikletinin çalındığını fark etti.
H.A, İpsala Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A'yı Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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