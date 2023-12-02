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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İhracatta kasım rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        İhracatta kasım rekoru

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile tarihin en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:36
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

        Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık." dedi.

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