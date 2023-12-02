İhracatta kasım rekoru Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasımda 23 milyar 11 milyon dolar ile tarihin en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık." dedi.