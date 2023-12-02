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        Edirne Valisi Sezer vatandaşlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çavuşbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:55
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        Edirne Valisi Sezer vatandaşlarla bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çavuşbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Mahalle ziyaretine Gazimihal Spor Tesisleri ziyaretiyle başlayan Vali Sezer, sporcularla sohbet edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sezer, talep ve sorunları dinleyip gerekli çalışmaların yapılması için beraberindeki kurum müdürlerine talimat verdi.

        Sezer, çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

        Okullarda spor kulüpleri kurulduğunu anımsatan Sezer, "Çocuklarımız okuldan geldikten sonra da spor yapabilmeleri için, taşımalarından, beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, her türlü imkanı sağlayacağız. Bugüne dek çeşitli okullarda eğitim alan 1022 öğrencimizin spor kulüplerine kayıtlarını yaptık. Bu çocukların ileride çok güzel mevkilere gelebilmesi için, okuyup kendi hayatlarını kazanmaları için bizler ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlerin de bu konuda bize destek olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Sezer, istihdamı artırmak için de birçok projeyi hayata geçirdiklerini bu kapsamda yaklaşık 100 kişinin iş sahibi olduğunu belirtti.

        İŞKUR Müdürlüğünün haftada 2 gün mahallelerde stant açtığını aktaran Sezer, gerekli eğitimlerin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara iş imkanı sağlanacağını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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