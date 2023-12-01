CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, çiftçi borçlarının 566 milyar sınırına yaklaştığını savundu.

Ün, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde her geçen gün çiftçilerin kredi kullanımının artırdığı ve çiftçilerin kredilerle üretime devam ettiğini ileri sürdü.

Yaz aylarında hasadın başlamasıyla kredi kullanım miktarının ağustos ayına kadar aylık olarak düşmeye başladığını ifade eden Ün, "Ancak yeni üretim sezonun başlamasıyla çiftçiler ellerinde para kalmadığından yeniden kredi kullanmaya başladılar. Çiftçilerimiz 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,4 daha fazla kredi kullandı. Geçen yıla göre borçları ikiye katladı." ifadelerini kullandı.

Ün, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

- Dünya Engelliler Günü

Keşan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, engelli derneklerinin temsilcileriyle anıta çelenk sundu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yalnızca bir gün değil, hayatın her anında engellilerin farkında olduklarını belirtti.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- Helvacıoğlu'na ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Tohumcu'ya görevinde başarı diledi.

Tohumcu da kurumunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.