2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve M.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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