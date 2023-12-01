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        Interpol´un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Edirne´de yakalandı

        ULUSLARARASI KriminalPolis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu L.V.V., Yunanistan sınırındaki, Edirne´nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:20
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        Interpol´un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Edirne´de yakalandı
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        ULUSLARARASI KriminalPolis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu L.V.V., Yunanistan sınırındaki, Edirne´nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan´a geçmeye çalışan yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı. Yapılan incelemede L.V.V.´nin Belçika'da `Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme´ suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan L.V.V.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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