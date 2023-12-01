Interpol´un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Edirne´de yakalandı

ULUSLARARASI KriminalPolis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu L.V.V., Yunanistan sınırındaki, Edirne´nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan´a geçmeye çalışan yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı. Yapılan incelemede L.V.V.´nin Belçika'da `Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme´ suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan L.V.V.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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