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        Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:47
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        Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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