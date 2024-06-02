Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Türkiye'nin birçok ilinde de yaz mevsimi etkisini göstermeye başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, okyanusların çok ısınması anlamına gelen El Nino'nun halen devam ettiğini ancak yavaş yavaş etkisini kaybettiği belirterek, "Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir ve soğumaya dönüş olacaktır" dedi.
Türkiye yaz mevsimine hızlı geçiş yaptı. Bahar ayında görülen rekor sıcaklıkların ardından Haziran ayının ilk haftasında da sıcaklık artışları devam etti.
Adana'da, termometreler 44 dereceyi gösterdi. Aydın'da da sıcaklık 40 derecelere kadar çıktı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35,
Aydın'da 36-41,
Çanakkale'de 29-35,
Balıkesir'de 34-40,
Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.
Bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çeken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor" diye konuştu.
"SICAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ"
"Sıcaklardan korkmayacağız" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük" ifadelerini kullandı.
HAVA SICAKLIKLARI TEKRAR NORMALE DÖNECEK Mİ?
Geçen sene 'Süper El Nino' yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir. Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır" dedi.
"ÇOK SICAK DÖNEMLERİN SONUNA GELİYORUZ"
Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yapmıştı ki zaten gerçekleşti. Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 30 DERECEYİ GÖRECEK
Megakent İstanbul’da bugün de sıcak bir hava olacak. Kentteki sıcaklığın 30 dereceye ulaşması bekleniyor.
Başkent Ankara’da da sıcak hava hakim. Ankara’da da sıcaklık bugün 30 derece olacak.