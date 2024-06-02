Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Columbia Üniversitesi'nde yeni çadır eylemi: Refah İsyanı | Dış Haberler

        Columbia Üniversitesi'nde yeni çadır eylemi: Refah İsyanı

        Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirmiş, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı. Columbialı öğrenciler, polisin üniversite içindeki kampı dağıtmasından bir ay sonra yeni bir çadır kamp eylemi başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'nin New York kentinde, Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrenciler, polislerin üniversite içindeki "Gazze Dayanışma Kampı"nı dağıtmasından bir ay sonra "Refah İsyanı" adıyla yeni bir çadır kamp eylemi başlatırken, öğrencilerin bu eylemine mezunlardan da destek geldi.

        2

        Üniversite kampüsü içinde yeniden kamp kuran öğrenciler, üniversite kampüsünün Broadway ve 116. Cadde kapısında basın toplantısı düzenledi. Öğrenciler, içeri girmelerine izin verilmediği için dışarda kalan küçük basın grubunun sorularını parmaklıklar arasından yanıtladı.

        3

        Kampüse erişim, Barnard ve Teachers College üyeleri hariç Columbia kimlik kartı sahipleriyle sınırlı tutuluyor.

        Basın toplantısında konuşan Columbia Üniversitesi öğrencilerinden Mahmoud Khalil, kampa "Refah İsyanı" adını verdiklerini bildirdi.

        4

        Khalil, kampın kurulduğu anda, okul güvenliğinin hiçbir uyarı yapmadan kendilerine şiddet uygulayarak, çadırları aldığını ve 2 öğrenciyi yaraladığını savundu.

        Kamp öğrencilerden Layla Saliba, üniversitenin, öğrencilerine yönelik muamelesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi. Saliba, "Burası bir eğitim kurumu. Bu bir yatırım fonu değil, bu bir iş değil ve öğrencilerinize daha iyi davranmanız gerekiyor. Bu çok korkunç. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz." dedi.

        5

        Kampta kalmakla aldıkları riske ilişkin soru üzerine Saliba, "Birçoğumuz iş ve kariyer olanaklarını riske atıyoruz. Birçoğumuzun kişisel bilgileri silindi, birçoğumuz kara listeye alındı. Gazze'deki insanların uğraştığı şeylerle karşılaştırıldığında bu hiçbir şey. Yaz stajı alamıyorum, bu hiçbir şey. Sonuçlarıyla karşı karşıya kalsak bile, Gazze'de devam eden soykırıma ve devam eden yıkıma karşı sesimizi yükseltmenin ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        6

        MEZUNLARDAN DESTEK

        Basın toplantısının ardından, Filistin yanlısı Columbia Üniversitesi mezunları da kampüsün dışında, 116. Cadde ve Broadway kapılarının önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, eylem sırasında, "Özgür Filistin", "İfşa et, tasfiye et, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz" ve "Tek çözüm var, intifada devrimi, öğrenci devrimi" sloganları attı.

        7

        Mezunlar ellerinde, "Soykırımdan yana olma", "Mezunlar öğrencileri destekliyor", "Savaş makinasına daha fazla paraya son" ve "Filistin'in yaşamasına izin ver" yazılı dövizler taşıdı.

        8

        Filistin yanlısı mezunlar, ara ara birkaç İsrail destekçisinin sözlü sataşma ve tehditlerine maruz kalsalar da gösterilerine devam etti.

        9
        10
        11

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho imzayı atıyor!
        Jose Mourinho imzayı atıyor!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'