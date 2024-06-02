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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Hatay'da patlama meydana gelen bina ve çevresinde hasar oluştu!

        Hatay'da bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle etraftaki bir apartman, 2 araç ve bazı işletmelerde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:37
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        Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

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        AA'da yer alan habere göre ilçede bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

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        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman ve park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

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        Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

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        Ekipler, 2 katlı binanın çatısında meydana geldiği öne sürülen patlamanın nedenini araştırıyor.

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        #son dakika
        #Hatay
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