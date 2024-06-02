Hatay'da patlama meydana gelen bina ve çevresinde hasar oluştu!
Hatay'da bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle etraftaki bir apartman, 2 araç ve bazı işletmelerde hasar oluştu
Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.
AA'da yer alan habere göre ilçede bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman ve park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.
Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.
Ekipler, 2 katlı binanın çatısında meydana geldiği öne sürülen patlamanın nedenini araştırıyor.