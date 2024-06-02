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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti - Beşiktaş Haberleri

        Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

        Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti. Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında Leicester City'den kiralık olarak dahil olan Ghezzal, aynı sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 22:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:43
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        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
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        Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti.

        "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim."

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        Dört sezondur Beşiktaş formasını terleten 32 yaşındaki yıldız 123 maçta 17 gol kaydetti. Ghezzal 18'i şampiyonluk senesinde olmak üzere 32 golün de hazırlayıcısı oldu.

        Siyah-beyazlı takıma 2020-2021 sezonu başında Leicester City'den kiralık olarak dahil olan Ghezzal, aynı sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

        Bir sezon sonrasında bonservisi alınan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş formasıyla 123 maça çıktı ve 17 gol, 33 asistlik performans gösterdi. Ghezzal bu süreçte 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

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