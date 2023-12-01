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        İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı

        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:37
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        İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yakalandı
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        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.

        Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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