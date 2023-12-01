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        Edirne'de bir evde 327 elektronik sigara ele geçirildi

        Edirne'de jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 327 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:53
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        Edirne'de bir evde 327 elektronik sigara ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 327 elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

        Aramada 327 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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