Trakya'da soğuk hava etkili oldu

Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 3 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte süs havuzları buzla kaplandı.

Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar görüldü.