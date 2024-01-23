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        Trakya'da soğuk hava etkili oldu

        Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:53
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        Trakya'da soğuk hava etkili oldu
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        Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 3 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

        Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

        Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte süs havuzları buzla kaplandı.

        Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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