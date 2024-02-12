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        Edirne'de beton mikseri ile ters yöne giren tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:57
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        Edirne'de beton mikseri ile ters yöne giren tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.Ö. idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseri, Avrupa Otoyolu batı kavşağında ters yöne giren F.K. yönetimindeki K 7274 BH plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü F.K. ve tırdaki yolcu S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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