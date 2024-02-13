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        Edirne'de işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:23
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        Edirne'de işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kamerada (2)
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        'ADLİİŞLEM BAŞLATILDI'

        Edirne Valiliği, bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlemesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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