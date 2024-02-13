Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen organizatörlere yönelik operasyon düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 41 mermi, 42 bin 45 TL, 1625 dolar, 6 bin 575 euro, farklı kişilere ait 2 Filistin pasaportu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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