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        Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        EDİRNE'degöçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:35
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        Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        EDİRNE'degöçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen organizatörlere yönelik operasyon düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 41 mermi, 42 bin 45 TL, 1625 dolar, 6 bin 575 euro, farklı kişilere ait 2 Filistin pasaportu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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