Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütlerine mensup 6 kişi yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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